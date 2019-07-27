Синоптики назвали 27 июля самым жарким днём месяца в Москве

Температура воздуха на главной метеостанции на ВДНХ в Москве 27 июля достигла +28,8 °С, что стало рекордным показателем с начала месяца. Об этом сообщили в метеобюро Москвы и области.

«Прежний максимум нынешнего июля был установлен днём раньше: +28,7 °С. При этом в текущем году средняя температура в июле, который считается самым жарким месяцем, оказалась на 1,3 °С ниже нормы», — цитирует представителя метеобюро Интерфакс.

По его словам, скорее всего, 27 июля останется самым жарким днём месяца, так как с понедельника, 29 июля, в Москве ожидается похолодание до характерных для сентября температур.

Ранее сообщалось, что похолодание в Москве 30—31 июля может побить температурный рекорд 1977 года для этих дней. Температура воздуха в столице может опуститься до +11...+16 °C.

Интернет-издание «Сусанин» также сообщало, что в воскресенье, 28 июля, значительное похолодание ожидается в Удмуртии.