Экологи призвали выпустить пять косаток из «китовой тюрьмы» одной группой

Экологи коалиции «Свободу косаткам и белухам» призвали выпустить пять косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье одной группой для повышения шансов их выживаемости в дикой природе.

«Мы настаиваем на выпуске оставшихся пяти косаток одной партией. Мы настаиваем на выпуске белух более крупными партиями — по 20—30 животных», — говорится в заявлении коалиции.

По словам специалистов, в случае, если бы косаток выпускали одновременно, а белух — крупными партиями, то вероятность их гибели снизилась бы, а вероятность возвращения животных к нормальному питанию в море — возросла.

Кроме того, в коалиции также призвали к проведению полноценной реадаптации морских животных.

Ранее сообщалось, что последнюю группу косаток, содержавшихся в «китовой тюрьме» в Приморском крае, выпустят на волю до конца лета.

Директор Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Вячеслав Рожнов в беседе с НСН рассказал о консилиуме в Росрыболовстве по срокам выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы».