Директор «Ленкома» рассказал об улучшении состояния Инны Чуриковой

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер, в котором работает народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил о том, что актриса чувствует себя хорошо.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Слава Богу, всё уже хорошо. Я разговаривал с Инной Михайловной — чувствует себя она уже хорошо, настроение у неё отличное. Она очень рада, что попала к таким прекрасным врачами, которые всех самых тяжёлых больных ставят на ноги», — сообщил Варшавер.

По его словам, в настоящее время Чурикова находится в больнице не из-за плохого самочувствия, а в связи с тем, что проходит тщательное обследование.

Актриса была госпитализирована 18 июля после того, как споткнулась и упала на сцене во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня»

Ранее её коллега актриса Екатерина Васильева рассказала в беседе с телеканалом «360» подробности происшествия.