Путин рассказал о не выполненных Обамой обещаниях по Украине

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Российский лидер Владимир Путин рассказал о договорённостях с экс-президентом США Бараком Обамой, касавшихся Украины, которые так и не были выполнены американской стороной.

Об этом он заявил в ходе интервью для фильма «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine) американского оскароносного режиссёра Оливера Стоуна.

«Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определённые вещи, о которых мы публично не говорим. Во всяком случае, могу так сказать, что наши договорённости, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены», — цитирует его РИА Новости.

Говоря о переговорах с Обамой, Путин не уточнил, о чём конкретно шла речь в рассматриваемом диалоге.

Ранее Владимир Путин, комментируя инцидент в Керченском проливе, сказал, что экс-президент Украины Пётр Порошенко специально устроил провокацию во время предвыборной кампании для нагнетания обстановки.

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