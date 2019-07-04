В московских парках пройдут мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности
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Посетить их можно с 6 по 8 июля. Это фестивали, концерты, семейные конкурсы, игры.
Например, 8 июля в парке «Зарядье» состоится бал. Танцоры в костюмах образца XVIII — начала XX века исполнят вальс, мазурку, польку и полонез.
На 7 июля запланирован спектакль мимов в парке Победы на Поклонной горе, 8 июля в саду «Эрмитаж» выступят фольклорные коллективы, а также солисты Большого театра и других столичных театров, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее НСН сообщала о павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках.