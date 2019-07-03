В московских парках появились веранды здоровья

В столичных парках появились веранды здоровья, сообщает сайт «Москва 24».

Они расположены рядом с медицинскими павильонами. Запланированы лекции о здоровом образе жизни, мастер-классы по активным видам спорта и другие мероприятия.

«Здоровая Москва» — это больше, чем просто медицинские павильоны и веранды здоровья. Это формирование привычки придерживаться здорового образа жизни», — заявила заместитель главы департамента здравоохранения Елена Громова.

По её словам, спортивный инвентарь можно получить на веранде бесплатно.

Такие площадки уже появились, например, в парках «Садовники» и «Печатники», в Лианозовском парке, в парке Олимпийской деревни и в парке «Надежда», передаёт портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала о павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках.