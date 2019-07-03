В московских парках появились веранды здоровья

Короткая ссылка
В столичных парках появились веранды здоровья, сообщает сайт «Москва 24».
В московских парках появились веранды здоровья
  • © mos.ru

Они расположены рядом с медицинскими павильонами. Запланированы лекции о здоровом образе жизни, мастер-классы по активным видам спорта и другие мероприятия.

«Здоровая Москва» — это больше, чем просто медицинские павильоны и веранды здоровья. Это формирование привычки придерживаться здорового образа жизни», — заявила заместитель главы департамента здравоохранения Елена Громова.

По её словам, спортивный инвентарь можно получить на веранде бесплатно.

Такие площадки уже появились, например, в парках «Садовники» и «Печатники», в Лианозовском парке, в парке Олимпийской деревни и в парке «Надежда», передаёт портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала о павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить