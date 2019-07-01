Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

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Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
  • РИА Новости

«Я выражаю полную поддержку её решению», — заявил Кикабидзе.

Ранее Катамадзе сообщила, что приняла решение больше не выступать в России.

Позднее её заявление прокомментировали телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьёв, композиторы Игорь Матвиенко и Виктор Дробыш.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что артистка «очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики».

RT узнал, что в сентябре 2018 года Катамадзе получила гонорар за выступление на Дне города в Самаре. При этом сама она заявляла, что ни разу не участвовала в концертах, финансируемых за счёт государственных средств в России.

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