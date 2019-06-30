Нино Катамадзе отказалась выступать в России

Грузинская певица Нино Катамадзе приняла решение больше не выступать в России.

«Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!» — написала Катамадзе на своей странице в Facebook.

Как сообщает РИА Новости, на прошлой неделе грузинская певица выступила на проходившем в Москве фестивале «Усадьба Jazz».

20 июня в Тбилиси начались акции протеста.

Отмечалось, что митингующие выступили против участия делегатов из России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Позднее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.