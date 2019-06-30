Нино Катамадзе отказалась выступать в России
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«Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!» — написала Катамадзе на своей странице в Facebook.
Как сообщает РИА Новости, на прошлой неделе грузинская певица выступила на проходившем в Москве фестивале «Усадьба Jazz».
20 июня в Тбилиси начались акции протеста.
Отмечалось, что митингующие выступили против участия делегатов из России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Позднее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.