Нино Катамадзе отказалась выступать в России

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Грузинская певица Нино Катамадзе приняла решение больше не выступать в России.
Нино Катамадзе отказалась выступать в России
  • © Anton Belitsky/Russian Look
  • globallookpress.com

«Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!» — написала Катамадзе на своей странице в Facebook.

Как сообщает РИА Новости, на прошлой неделе грузинская певица выступила на проходившем в Москве фестивале «Усадьба Jazz». 

20 июня в Тбилиси начались акции протеста.

Отмечалось, что митингующие выступили против участия делегатов из России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Позднее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию. 

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