Матвиенко прокомментировал ситуацию с Нино Катамадзе

Российский композитор и продюсер Игорь Матвиенко в разговоре с RT прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.

«Если написала она (пост. — RT), понятно, эмоциональный человек, восприняла эмоционально ситуацию… Сейчас такое время, стало уже непонятно, насколько искренне они отстаивают свою позицию гражданскую, человеческую или это является частью пиара. Я с ней не знаком, но знаю, что она хорошая певица, у неё хорошие данные джазовые», — заявил Матвиенко.

Ранее Катамадзе заявила, что приняла решение больше не выступать в России.

Слова исполнительницы прокомментировала российская телеведущая Ольга Скабеева.