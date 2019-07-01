Дробыш прокомментировал отказ Катамадзе от выступлений в России

Композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш в беседе с RT оценил заявление грузинской певицы Нино Катамадзе о намерении прекратить выступать в России.

«Если у кого-то есть желание выразить свою политическую точку зрения, как в своё время это делали Стинг, Стюарт, можно написать песню, написать о том, что на душе наболело, люди услышат и поддержат», — заявил Дробыш.

Он выразил сожаление, что артисты зачастую забывают о том, кому на самом деле посвящена их работа, и добавил, что в данном случае Катамадзе поступает нечестно по отношению к российским поклонникам, лишая их своего творчества.

«Политическая ситуация свела всех с ума. Последние, кто должен реагировать на политику в отношении концертов, — это артисты. Они порой забывают, что они поют песни для людей, а не для отдельно взятых политиков... В первую очередь певец должен думать о том, что именно простые люди сделали его знаменитым», — добавил композитор.

Ранее Катамадзе заявила, что приняла решение прекратить концертную деятельность на территории России.