Песков предупредил артистов из России о небезопасной ситуации в Грузии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские артисты в случае гастролей в Грузии должны понимать, что там не безопасно.

«Мы же не слышали от представителей Грузии осуждения тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны, мы же не слышали ни слова осуждения этих действий, поэтому просто наши артисты должны понимать, что это может быть пока не безопасно», — заявил Песков.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси заявила о заинтересованности России в «расколе страны». Также она добавила, что Россия — «враг и оккупант» Грузии.

20 июня в Тбилиси прошли акции протеста. Это произошло после того, как грузинская оппозиция и радикалы сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия в связи с тем, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, возглавляющий данную организацию, сидел в кресле главы законодательного органа во время мероприятия.

Согласно последним данным, за два дня акций протеста в Тбилиси задержали более 300 человек.

В МИД России выразили мнение, что представители грузинской оппозиции использовали визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия в качестве повода для беспорядков.