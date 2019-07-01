Первый канал обновит систему голосования перед новым сезоном «Голоса»

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Первый канал намерен обновить систему голосования перед новым сезоном музыкального шоу «Голос». Об этом говорится в пресс-релизе телеканала.
Первый канал обновит систему голосования перед новым сезоном «Голоса»
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«В настоящее время Первый канал проводит обновление системы голосования в «Голосе». Усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов шоу», — говорится в тексте релиза.

Также канал анонсировал старт кастингов нового сезона «Голос» и второго сезона проекта «Голос 60+».

27 апреля стало известно, что по итогам зрительского голосования Микелла Абрамова победила в конкурсе «Голос. Дети». В пресс-службе Первого канала отметили, что в ходе голосования в финале шоу были отмечены аномальности, из-за чего была организована проверка

К расследованию ситуации с финалом конкурса «Голос. Дети» Первый канал привлёк компанию Group-IB.

По решению телеканала результаты финала были аннулированы. Было решено сделать специальный выпуск программы, в котором победителями стали все финалисты проекта.

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