Первый канал обновит систему голосования перед новым сезоном «Голоса»

Первый канал намерен обновить систему голосования перед новым сезоном музыкального шоу «Голос». Об этом говорится в пресс-релизе телеканала.

«В настоящее время Первый канал проводит обновление системы голосования в «Голосе». Усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов шоу», — говорится в тексте релиза.

Также канал анонсировал старт кастингов нового сезона «Голос» и второго сезона проекта «Голос 60+».

27 апреля стало известно, что по итогам зрительского голосования Микелла Абрамова победила в конкурсе «Голос. Дети». В пресс-службе Первого канала отметили, что в ходе голосования в финале шоу были отмечены аномальности, из-за чего была организована проверка.

К расследованию ситуации с финалом конкурса «Голос. Дети» Первый канал привлёк компанию Group-IB.

По решению телеканала результаты финала были аннулированы. Было решено сделать специальный выпуск программы, в котором победителями стали все финалисты проекта.