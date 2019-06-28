Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением

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Вадим Горжанкин, представитель Бари Алибасова, заявил, что тема здоровья продюсера привлекла внимание, так как представители активно информировали общество о его состоянии.

«Я имел в виду, что всё, что происходит в нашей жизни — это спектакль. Я имел в виду в таком контексте», — цитирует РИА Новости Горжанкина.

Он подчеркнул, что «уже официально доказано, что Бари Каримович отравился, он лежал в больнице, есть все заключения». 

«Положили Бари Алибасова в больницу, и можно было бы сидеть и молчать. А мы информировали, сообщали о том, как он себя чувствует, какие заявления делает», — рассказал представитель продюсера.

Он добавил, что это «реальные события, все доказательства есть».

Ранее в ходе беседы с «Вечерней Москвой» Горжанкину задали вопрос о том, является ли история с участием Алибасова, заявлением об отравлении, поисками кота Чучи, появлением мошенника, лишением наследства сына и всё прочее — просто шоу.

«Мы правда действовали по законам драматургии. «Подпитывать» СМИ надо постоянно. Пресс-секретарь обязан в любое время быть на связи с журналистами, понимать, что им нужно, и давать то, что они хотят», — ответил Горжанкин.

Он также заявил, что «спектакль» нужен для поддержания популярности. 

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