Джилленхол рассказал о решении сыграть Мистерио в новом фильме о Человеке-пауке

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Американский актёр Джейк Джилленхол в интервью РИА Новости рассказал о том, как принял решение сыграть суперзлодея Мистерио в новом фильме режиссёра Джона Уоттса «Человек-паук: Вдали от дома».
Джилленхол рассказал о решении сыграть Мистерио в новом фильме о Человеке-пауке
  • Reuters

Как отмечает агентство, актёр «не особо раздумывал о своём амплуа», давая согласие на участие в съёмках картины.

«Когда мне предложили этот фильм, я не делал выбор, исходя из какой-либо последовательности. Я просто погрузился в то, что мне понравилось, в то, что было интересно. И я чувствую себя хорошо в этом, и это мне по душе», — сказал артист.

Мировая премьера ленты состоится 28 июня, в России — 4 июля.

Ранее СМИ передавали, что в Северной Ирландии начались съёмки приквела сериала «Игра престолов» под названием «Долгая ночь». 

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