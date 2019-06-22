Джилленхол рассказал о решении сыграть Мистерио в новом фильме о Человеке-пауке

Американский актёр Джейк Джилленхол в интервью РИА Новости рассказал о том, как принял решение сыграть суперзлодея Мистерио в новом фильме режиссёра Джона Уоттса «Человек-паук: Вдали от дома».

Как отмечает агентство, актёр «не особо раздумывал о своём амплуа», давая согласие на участие в съёмках картины.

«Когда мне предложили этот фильм, я не делал выбор, исходя из какой-либо последовательности. Я просто погрузился в то, что мне понравилось, в то, что было интересно. И я чувствую себя хорошо в этом, и это мне по душе», — сказал артист.

Мировая премьера ленты состоится 28 июня, в России — 4 июля.

Ранее СМИ передавали, что в Северной Ирландии начались съёмки приквела сериала «Игра престолов» под названием «Долгая ночь».