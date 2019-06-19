СМИ: В Северной Ирландии стартовали съёмки приквела «Игры престолов»
- © HBO
По данным СМИ, в съёмках задействованы несколько местных студий, включая Titanic Studios в Белфасте.
Сюжет «Долгой ночи» разворачивается за тысячу лет до событий, описанных в «Игре престолов».
Ожидается, что главную роль в сериале исполнит Наоми Уоттс. Также в съёмках примут участие Джон Симм, известный прежде всего по участию в теледетективе «Жизнь на Марсе», и Миранда Ричардсон, сыгравшая в телесериале «Чёрная гадюка».