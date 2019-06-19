СМИ: В Северной Ирландии стартовали съёмки приквела «Игры престолов»

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В Северной Ирландии начались съёмки приквела сериала «Игра престолов» под названием «Долгая ночь». Об этом сообщает Belfast Telegraph.
СМИ: В Северной Ирландии стартовали съёмки приквела «Игры престолов»
  • © HBO

По данным СМИ, в съёмках задействованы несколько местных студий, включая Titanic Studios в Белфасте.

Сюжет «Долгой ночи» разворачивается за тысячу лет до событий, описанных в «Игре престолов».

Ожидается, что главную роль в сериале исполнит Наоми Уоттс. Также в съёмках примут участие Джон Симм, известный прежде всего по участию в теледетективе «Жизнь на Марсе», и Миранда Ричардсон, сыгравшая в телесериале «Чёрная гадюка».

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