Кроу в образе соратника Трампа, ужастик «Страна Рождества» и экранизация комикса: какие сериалы смотреть в июне

В июне зрители смогут посмотреть сериал «Самый громкий голос в комнате», в котором Рассел Кроу исполнил роль гендиректора канала Fox News, видного деятеля Республиканской партии США Роджера Айлза. На «КиноПоиске» представят экранизацию комикса DC «Болотная тварь». Главный герой в нём — мутант, обладающий способностью управлять растениями. На телеканале НТВ состоится премьера сериала «Бессонница», который раньше был доступен только по подписке. Владимир Епифанцев и Павел Прилучный сыграли отца и сына в проекте «В клетке». В числе новинок месяца также фантастический ужастик «Страна Рождества», снятый по роману сына Стивена Кинга Джо Хилла, и сериал «Слишком стар, чтобы умереть молодым» от создателя неонуарного триллера «Драйв».

«Болотная тварь» (Swamp Thing). С 1 июня на «КиноПоиске»



Сериал основан на одноимённой серии комиксов вселенной DC, созданной в 1970-х годах сценаристом Леном Уэйном и художником Берни Райтсоном. «Болотная тварь» выпускалась в категории комиксов Vertigo, ориентированной на взрослую аудиторию.

По сюжету микробиолог Эбби Аркейн и учёный Алек Холланд вместе работают над тем, чтобы спасти население города Хоума от опасного вируса, который зародился на болотах. Объединяет двух научных сотрудников не только работа, но и взаимная симпатия. Однако вскоре в результате несчастного случая на болоте Холланд погибает. Впоследствии выясняется, что учёный не умирал — он мутировал в некое существо, похожее одновременно и на человека, и на растение.

Изменениям подверглась не только внешность учёного: он обрёл супергеройские способности, в том числе огромную силу и возможность управлять растительным миром.

Пилотную серию снимал режиссёр Лен Уайзман — автор знаменитой франшизы про вампиров «Другой мир». Он же выполнял и продюсерские функции. Аркейн сыграла уже зарекомендовавшая себя в другом проекте DC («Готэм») актриса Кристал Рид, а роль Холланда досталась Энди Бину («Здесь и сейчас»).

В новой адаптации комикса зрителей ждёт детективная интрига и драматическая история о человеке, который разрывается между двумя разными мирами — растений и людей.

«Страна Рождества» (NOS4A2). С 2 июня на AMC



C 2013 года на прилавках США появился хоррор-роман NOS4A2 (в русском переводе «Страна Рождества») американского писателя Джо Хилла — сына Стивена Кинга. Как и его легендарный отец, Хилл не прочь пощекотать нервы читателям леденящими кровь историями.

Главная героиня его романа — женщина по имени Вик. Ещё в детстве она обнаружила, что может отыскать любую вещь с помощью экстрасенсорных способностей. Цепочка событий привела её в дом к маньяку Чарльзу Мэнксу. Он похищал детей и увозил их на старинном автомобиле марки Rolls-Royce в некое загадочное место под названием «Страна Рождества», где, несмотря на название, ничего хорошего их не ждало. На регистрационном номере машины значилось NOS4A2, что читается как «носферату» (этот синоним к слову «вампир» вошёл в обиход после выхода одноимённого немецкого фильма 1922 года по мотивам культового романа Брэма Стокера «Дракула»).

Благодаря Вик психопата смогли поймать и осудили. Тюремное начальство полагало, что в заключении Мэнкс умер, а его тело было украдено. На самом деле он бежал. Много лет спустя Мэнкс вернулся, чтобы отомстить уже взрослой Вик. Он похитил её сына, и женщине пришлось отправиться за ним в зловещую Страну Рождества.

В экранизации Вик сыграла Эшли Каммингс («Танцевальная академия»), а Мэнкса — Закари Куинто («Стартрек: Возмездие»). Постановкой занимались режиссёры Кари Скогланд («Рассказ служанки»), Тим Соутэм («Затерянные в космосе»), Джереми Уэбб («Каратель») и Стефан Шварц («Власть в ночном городе»).

«Бессонница». С 3 июня на НТВ



Главные герои сериала — участники некоей таинственной подпольной игры «Бессонница». Тем, кто отважится попытать в ней счастья, придётся поставить на кон самое дорогое — свою жизнь. Игрокам вводят в организм специальное вещество, которое убьёт человека, если тот уснёт. Соответственно, смысл игры заключается в том, чтобы как можно дольше не спать. Игрок, продержавшийся дольше всех, получает противоядие и солидную сумму денег. При этом на участников жестокого шоу делают ставки зрители — представители высших слоёв общества.

Главного героя — стритрейсера Алексея — сыграл Владислав Павлов («Меч»). Роль ещё одной участницы экстремальной игры исполнила Дарья Повереннова («Игра»). Постановкой занимался Андрей Мармонтов («Золото»).

Сериал был снят ещё в 2014 году и распространялся на сайте «DIXI Медиа» по платной подписке. Теперь возможность посмотреть его получат и телезрители.

К слову, в 2014 году «Бессонницей» заинтересовалась американская кинокомпания Welldone Production. Она приобрела права на проект и в 2018 году выпустила собственную версию телешоу.

«В клетке». С 13 июня на START



Действие нового сериала телеканала НТВ разворачивается в Калининграде, куда из Москвы переезжают герои Александр Евдокимов и его сын Сергей. В прошлом они оба занимались боями без правил, однако с тех пор прошло много времени. Сергей провёл семь лет в тюрьме за хранение наркотиков, а его отец нажил врагов в Москве, от которых и бежит в Калининград. В родном городе Сергей застаёт неутешительную картину. Его мать спивается, а бывшая девушка Ольга (Агата Муцениеце) не хочет и слышать о нём, хотя и воспитывает их общего сына Тимофея.

Сергея сыграл Павел Прилучный, который также выполнял во время съёмок продюсерские функции. По его словам, сериал будет выделяться среди других российских проектов реалистичностью и честностью. Согласна с ним и Агата Муцениеце. Она считает, что «В клетке» не вписывается в какой-либо существующий сегодня на телевидении формат — авторы сознательно нарушали правила и создали свою стилистику.

Роль Александра Евдокимова досталась Владимиру Епифанцеву. Постановкой ленты занимался Артём Аксёненко, на счету которого уже 18 проектов, в том числе сериал «Посольство».

По словам генерального продюсера НТВ Тимура Вайнштейна, фильм снимался в двух версиях: для показа онлайн и на телевидении. Такой подход обусловлен тем, что сценарий оказался слишком смелым и даже провокационным для показа в эфире федерального телеканала. Поэтому было решено сделать специальную версию без купюр, которую покажут на онлайн-сервисе START.

«Слишком стар, чтобы умереть молодым» (Too Old to Die Young). С 14 июня на Amazon Video



В этой криминальной драме речь пойдёт о полицейском по имени Мартине (Майлз Теллер), который борется с преступностью не только на работе, но и сверхурочно. Для этого он работает на различные преступные кланы в качестве наёмного убийцы. Так он пытается устранять плохих людей, вроде насильников и педофилов. В рассказанной в фильме истории переплетаются интересы якудза, мексиканских наркокартелей и русской мафии.

Постановщиком проекта выступил Николас Виндинг Рефн, прославившийся неонуарным триллером «Драйв» с Райаном Гослингом в главной роли. Лента принесла Рефну «Золотую пальмовую ветвь» на кинофестивале в Каннах.

Фильмы Рефна отличает стильная, продуманная картинка, мрачная атмосфера и обилие насилия. Всего этого в достатке будет и в его новом сериале. Правда, некоторые критики пишут, что постановщик, воодушевлённый отсутствием привычных для кино ограничений по хронометражу, сделал сериал несколько скучным и затянутым.



«Эйфория» (Euphoria). С 16 июня на HBO



HBO редко балует своих зрителей многосерийными проектами на подростковые темы. Новое телешоу «Эйфория» призвано изменить эту ситуацию. Главная героиня сериала — 17-летняя Рю Беннетт в исполнении Зендеи («Человек-паук: Вдали от дома») — стремится найти своё место в жизни. Рю принимает наркотики, но пытается избавиться от зависимости. Она заводит дружбу с Джулией Вон, которая оказывается трансгендером.

К слову, эту героиню (или героя) играет Хантер Шафер, который в реальной жизни является ЛГБТ-активистом. Так что зрителям стоит подготовиться к тому, что их ждёт не просто проект о подростковых проблемах, а сериал, созданный «прогрессивно» мыслящими авторами, что подразумевает определённый уровень политизированности. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что среди шоураннеров проекта числится Сэм Левинсон. В своей предыдущей ленте «Нация убийц» кинематографист недвусмысленно нападал с леволиберальных позиций на «правых» сторонников традиционных ценностей.

Помимо него, постановкой шоу занимались режиссёры Дженнифер Моррисон («Солнечные псы»), Пиппа Бьянко, получившая приз в Каннах в категории студенческих фильмов за короткометражную ленту «Выложенное в сеть», а также Августин Фриззелл («Сладкая горечь»). Спродюсировал «Эйфорию» музыкант Дрейк.

The Rook. С 30 июня на Starz



Одноимённый роман Дэниэла О’Мэлли, на основе которого снят сериал, начинается с того, что некая женщина просыпается в парке посреди большого количества трупов с латексными перчатками на руках. Она не может вспомнить, кто она такая и как туда попала. Единственный ключ к этой тайне — письмо, которое лежит у неё в кармане. В нём говорится, что тело женщины раньше принадлежало автору послания по имени Майфанви Томас — сотруднице секретной правительственной организации Checquy, занимающейся борьбой со сверхъестественными существами. Томас стала жертвой неизвестного наёмного убийцы, и новой обладательнице тела предстоит выяснить, кто и почему так с ней поступил.

Главную героиню — Майфанви Томас — сыграла Эмма Гринвелл («Бесстыжие»). Также в проекте заняты Джоэли Ричардсон («Ограбление века») и Оливия Манн («Люди Икс: Апокалипсис»). Постановкой занимались такие режиссёры, как Чина Му-Ен («Тринадцать»), Кари Скогланд («Каратель»), Суну Гонера («Гордость») и Ребекка Джонсон («Супергёрл»).

«Самый громкий голос в комнате» (The Loudest Voice). С 30 июня на Showtime



Вышедшая в 2014 году книга Гэбриэла Шермана рассказывала о Роджере Айлзе, который возглавлял популярный в США телеканал Fox News с момента его основания. Скончавшийся в 2017 году Айлз поддерживал Республиканскую партию и был политическим консультантом президентов США Ричарда Никсона, Рональда Рейгана, Джорджа Буша — старшего и Дональда Трампа. В 2016 году он был вынужден уйти в отставку с поста генерального директора Fox News Channel после обвинений в сексуальных домогательствах. Канал заплатил ему $40 млн отступных.

Авторы сценария сфокусировались на последнем десятилетии жизни Айлза, в течение которого он фактически был неформальным лидером Республиканской партии. Параллельно с этим повествование будет возвращаться ко временам начала его карьеры, а также к истории с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Постановкой шоу занимались Кари Скогланд («Страна Рождества»), Джереми Подесва («Игра престолов») и обладатель «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля за ленту «Страна холмов и долин» Стивен Фрирз. Айлза в фильме сыграл Рассел Кроу, а роль журналистки Гретчен Карлсон, обвинившей его в домогательствах, досталась Наоми Уоттс.