Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым
Во время записи один из зрителей задал артистке вопрос относительно ранее возникшей между знаменитостями «ситуации».
«Ой, пусть сам расскажет. Люди такие разные, такие странные... И порой так странно себя ведут», — приводит её слова «Вечерняя Москва».
По данным издания, инцидент произошёл за кулисами шоу.
Как утверждают очевидцы произошедшего, Лазарев оскорбил Лободу, получившую премию «Певица года», а после якобы попросил некоторых коллег покинуть VIP-зону концертного зала.
Ранее, как передавало РИА Новости, Лазарев также оценил сообщения СМИ относительно своего конфликта с Лободой.
Певец опубликовал в своём Instagram серию сториз со скриншотами сообщений из сети о якобы произошедшем инциденте, сопроводив их словами: «Сын брата свахи жены рассказал. Обожаю. Вот это фантазия».