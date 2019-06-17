Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым

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Певица Светлана Лобода в ходе прямого эфира в социальной сети Instagram прокомментировала конфликт с музыкантом Сергеем Лазаревым, который, как сообщают СМИ, произошёл в рамках вручения премии телеканала «Муз-ТВ».

Во время записи один из зрителей задал артистке вопрос относительно ранее возникшей между знаменитостями «ситуации».

«Ой, пусть сам расскажет. Люди такие разные, такие странные... И порой так странно себя ведут», — приводит её слова «Вечерняя Москва».

По данным издания, инцидент произошёл за кулисами шоу.

Как утверждают очевидцы произошедшего, Лазарев оскорбил Лободу, получившую премию «Певица года», а после якобы попросил некоторых коллег покинуть VIP-зону концертного зала.

Ранее, как передавало РИА Новости, Лазарев также оценил сообщения СМИ относительно своего конфликта с Лободой.

Певец опубликовал в своём Instagram серию сториз со скриншотами сообщений из сети о якобы произошедшем инциденте, сопроводив их словами: «Сын брата свахи жены рассказал. Обожаю. Вот это фантазия».

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