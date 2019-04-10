Алимова о содержащей мат публикации в соцсети: у каждого свой подход
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- РИА Новости
«У каждого свой подход: цензурно это или нецензурно. Я вчера выразила своё негодование по поводу того, что в Госдуме путём голосования фракции «Единая Россия» перенесены заседания», — отметила она.
По словам Алимовой, выражаться подобным образом — «не совсем корректно», однако «из анекдота слово не выбросишь».
«Я не злоупотребляю, не приравниваю себя к Пушкину, но Пушкин тоже иногда это себе позволял, обозначая суть проблемы», — заключила она.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин иронично упрекнул Ольгу Алимову за нецензурную брань в социальных сетях.
Отмечалось, что депутат опубликовала в Facebook текст, в котором возмутилась изменением графика пленарных заседаний нижней палаты российского парламента.
Как уточнила Алимова, работа государственного органа должна начинаться с 09:00—10:00, а не с 12:00.