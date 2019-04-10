Алимова о содержащей мат публикации в соцсети: у каждого свой подход

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Представитель фракции КПРФ Ольга Алимова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала ситуацию вокруг публикации на своей странице в социальной сети Facebook текста, содержащего нецензурные высказывания.
Алимова о содержащей мат публикации в соцсети: у каждого свой подход
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«У каждого свой подход: цензурно это или нецензурно. Я вчера выразила своё негодование по поводу того, что в Госдуме путём голосования фракции «Единая Россия» перенесены заседания», — отметила она.

По словам Алимовой, выражаться подобным образом — «не совсем корректно», однако «из анекдота слово не выбросишь».

«Я не злоупотребляю, не приравниваю себя к Пушкину, но Пушкин тоже иногда это себе позволял, обозначая суть проблемы», — заключила она.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин иронично упрекнул Ольгу Алимову за нецензурную брань в социальных сетях.

Отмечалось, что депутат опубликовала в Facebook текст, в котором возмутилась изменением графика пленарных заседаний нижней палаты российского парламента.

Как уточнила Алимова, работа государственного органа должна начинаться с 09:00—10:00, а не с 12:00.

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