Комиссия Госдумы по этике изучит содержащую мат публикацию депутата Алимовой

Короткая ссылка
Комиссия Государственной думы по контролю за доходами депутатов и депутатской этике изучит содержащую нецензурные высказывания публикацию представителя фракции КПРФ Ольги Алимовой в социальной сети Facebook.
Комиссия Госдумы по этике изучит содержащую мат публикацию депутата Алимовой
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава комиссии Отари Аршба.

«Нецензурная брань в любом случае не красит никакого депутата. Я полагаю, что комиссия... изучит этот материал и примет решение о том, есть ли предмет рассмотрения с точки зрения комиссии», — пояснил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин иронично упрекнул Ольгу Алимову за нецензурную брань в социальных сетях, призвав народную избранницу «бороться со своим недостатком» и «работать над собой».

Отмечалось, что депутат опубликовала в Facebook текст, в котором возмутилась изменением графика пленарных заседаний нижней палаты российского парламента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить