Комиссия Госдумы по этике изучит содержащую мат публикацию депутата Алимовой

Комиссия Государственной думы по контролю за доходами депутатов и депутатской этике изучит содержащую нецензурные высказывания публикацию представителя фракции КПРФ Ольги Алимовой в социальной сети Facebook.

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава комиссии Отари Аршба.

«Нецензурная брань в любом случае не красит никакого депутата. Я полагаю, что комиссия... изучит этот материал и примет решение о том, есть ли предмет рассмотрения с точки зрения комиссии», — пояснил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин иронично упрекнул Ольгу Алимову за нецензурную брань в социальных сетях, призвав народную избранницу «бороться со своим недостатком» и «работать над собой».

Отмечалось, что депутат опубликовала в Facebook текст, в котором возмутилась изменением графика пленарных заседаний нижней палаты российского парламента.