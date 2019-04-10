Володин сделал замечание депутату Госдумы за мат в соцсетях

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин шутливо упрекнул депутата от КПРФ Ольгу Алимову за нецензурную брань в социальных сетях.

«Ольга Николаевна, депутаты обращают внимание на то, что вы материтесь в социальных сетях. Давайте бороться с этим недостатком. Работайте над собой, пожалуйста... Вы, наверное, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а в социальных сетях у вас открывается», — сказал Володин в ходе заседания.

Коллега Алимовой по фракции Николай Коломейцев отметил, что «открываются чакры и идёт выход отрицательной энергии».

Как уточняет ТАСС, ранее парламентарий опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором возмутилась изменением графика пленарных заседаний.

Теперь заседания будут начинаться в 12:00 и продлятся до 16:00 вместо прежнего графика — с 10:00 до 14:00.

В начале марта Володин во время выступления министра экономического развития Максима Орешкина в Госдуме предложил перенести его речь, так как, по мнению спикера, министр не смог рассказать о прогнозе развития российской экономики.

В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что речь идёт о рабочем процессе.

Позднее в Госдуме рассказали RT подробности выступления Орешкина.