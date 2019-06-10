Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

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Сын продюсера Бари Алибасова рассказал о состоянии отца, отметив, что госпитализированный интересовался, всё ли в порядке с его котом.
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
  • © Anatoly Lomokhov
  • globallookpress.com

По словам Бари Алибасова — младшего, продюсер ещё не пришёл в себя, при том, что он уже не находится под лекарствами.

«С утра глаза открыл первый раз, должен был уже проснуться, но не проснулся. С утра только прохрипел:«Где мой кот? Все ли в порядке с котом?» и сейчас без сознания до сих пор», — цитирует его Интерфакс.

Также Алибасов — младший отметил, что с музыкантом в палате находится его жена Лидия Федосеева-Шукшина.

Ранее, как сообщала kp.ru, медики опасаются, что Бари Алибасов никогда не сможет глотать по причине серьёзного поражения пищевода.

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