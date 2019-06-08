МЧС предупредило о грозе и дожде в Москве

Дождь и гроза ожидаются в субботу, 8 июня, вечером в Москве. Об этом сообщает ГУ МЧС по столице.

«В ближайшие один-два часа с сохранением вечером 8 июня местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза», — указывается в сообщении.

В ведомстве рекомендовали автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Московском регионе «оранжевый» уровень погодной опасности на выходные, 8 и 9 июня, в связи с жарой.

Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН рассказал, как вести себя в грозу.