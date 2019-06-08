Сын Алибасова: опасности для жизни на данный момент нет

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Бари Алибасов — младший рассказал о здоровье своего отца, продюсера Бари Алибасова.
Сын Алибасова: опасности для жизни на данный момент нет
  • РИА Новости

«Общее состояние до сих пор стабильно тяжёлое, опасности для жизни на данный момент нет, ждём два дня, чтобы понять, что делать с ожогами кишечника», — приводит Интерфакс его слова.

8 июня в НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили, что состояние продюсера Бари Алибасова остаётся по-прежнему тяжёлым, он находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что Алибасов был введён в состояние медикаментозного сна.

Алибасов был доставлен в больницу 4 июня после того, как он случайно выпил жидкость для промывки труб.

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