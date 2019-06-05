Экс-участник группы «На-На» рассказал о состоянии Алибасова

Бывший участник группы «На-На» Владимир Лёвкин в беседе с RT рассказал о состоянии музыканта Бари Алибасова, госпитализированного ранее.

«Он в реанимации в Склифе, но в сознании. Надеемся, что всё пройдёт и будет хорошо. Всё достаточно благополучно. Завтра у нас с ним день рождения, и я думаю, что в этот день он уже будет в нормальном состоянии», — сказал Лёвкин.

4 июня стало известно о госпитализации Бари Алибасова. Как сообщил его сын, музыкант отравился, когда «выпил вместо сока очистительную жидкость для труб».

В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского заявили, что Алибасов находится в тяжёлом состоянии.