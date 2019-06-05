Экс-участник группы «На-На» рассказал о состоянии Алибасова

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Бывший участник группы «На-На» Владимир Лёвкин в беседе с RT рассказал о состоянии музыканта Бари Алибасова, госпитализированного ранее.
Экс-участник группы «На-На» рассказал о состоянии Алибасова
  • © РИА Новости

«Он в реанимации в Склифе, но в сознании. Надеемся, что всё пройдёт и будет хорошо. Всё достаточно благополучно. Завтра у нас с ним день рождения, и я думаю, что в этот день он уже будет в нормальном состоянии», — сказал Лёвкин.

4 июня стало известно о госпитализации Бари Алибасова. Как сообщил его сын, музыкант отравился, когда «выпил вместо сока очистительную жидкость для труб».

В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского заявили, что Алибасов находится в тяжёлом состоянии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить