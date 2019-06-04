Сын Алибасова прокомментировал ситуацию с отравлением продюсера

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Бари Алибасов — младший, сын российского музыканта и продюсера Бари Алибасова, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об отравлении отца жидкостью для промывки труб.
Сын Алибасова прокомментировал ситуацию с отравлением продюсера
  • © Global Look Press

«Госпитализирован. Здоровью ничто не угрожает. Было отравление — выпил вместо сока очистительную жидкость для труб», — уточнил он.

По словам Алибасова-младшего, в настоящее время врачи оказывают его отцу всю необходимую помощь, проводятся анализы. 

«Говорят, что всё будет хорошо», — заключил он.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на информированные источники передавал, что Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб. 

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