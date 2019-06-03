Температура в Москве приблизится к рекордным показателям
- РИА Новости
«В пятницу и субботу минимальная температура ночью по региону +14...+19 °С, дневная — +26...+31 °С. В Москве будет порядка +30...+31 °С. На этой неделе в отдельные дни температура воздуха может приблизиться к рекордным значениям», — уточнила она.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ждёт жителей столицы на неделе.
Также аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН сообщил, как вести себя в грозу.