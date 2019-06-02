Синоптики рассказали о погоде на следующую неделю в Москве

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал, какую погоду стоит ожидать москвичам и гостям столицы в ближайшую неделю.

«Погода будет не просто июньская. Со второй половины недели она больше начнёт соответствовать июлю, потому что температуры будут на 5—7 °С выше климатической нормы. В дневные часы начиная с 7 июня в Москве и Подмосковье ожидается +28…+30 °С, местами +29…+31 °С. Лето в разгаре, несмотря на то что оно только начинается, — рассказал синоптик.

Он добавил, что в первую половину недели в Москве и Подмосковье ожидается повышенное давление, возможны «внутримассовые небольшие осадки».

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве в воскресенье, 2 июня, ожидается до +26°С.

Также аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН рассказал, как вести себя в грозу.