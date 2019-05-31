В ГМИИ имени Пушкина бесплатно раздавали мороженое по случаю дня рождения музея

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. А.С. Пушкина по случаю своего дня рождения сделал бесплатным посещение музея, а также раздавал посетителям мороженое.

Ранее в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина прошла выставка французской рекламы конца XIX — начала XX века «Афишемания».

В марте стало известно, что ГМИИ им. А.С. Пушкина и Государственный Эрмитаж летом 2019 года обменяются коллекциями для двух выставок.

Позднее руководство ГМИИ им. А.С. Пушкина и Государственного Эрмитажа рассказало подробности проектов, посвящённых коллекционерам Сергею Щукину и Ивану Морозову.

Планируется, что обе выставки откроются в музеях летом 2019 года.