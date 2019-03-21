Пушкинский музей и Эрмитаж обменяются коллекциями для двух выставок

ГМИИ им. А.С. Пушкина и Государственный Эрмитаж летом 2019 года обменяются коллекциями для двух выставок. Об этом «Известиям» сообщили в Пушкинском музее.

Отмечается, что обмен пройдёт в рамках проектов «Щукин. Биография коллекции» и «Великие русские коллекционеры. Братья Морозовы», которые откроются в Пушкинском музее и Эрмитаже соответственно.

Коллекция ГМИИ включает необходимые для экспозиции шедевры Моне, Сезанна и Пикассо, а в распоряжении Эрмитажа — работы Гогена, Ренуара и Матисса.

Inforeactor передавал, что Эрмитаж расширил список категорий граждан, которые могут посещать музей бесплатно.