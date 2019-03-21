Пушкинский музей и Эрмитаж обменяются коллекциями для двух выставок
- © Анжела Бабенко
- РИА Новости
Отмечается, что обмен пройдёт в рамках проектов «Щукин. Биография коллекции» и «Великие русские коллекционеры. Братья Морозовы», которые откроются в Пушкинском музее и Эрмитаже соответственно.
Коллекция ГМИИ включает необходимые для экспозиции шедевры Моне, Сезанна и Пикассо, а в распоряжении Эрмитажа — работы Гогена, Ренуара и Матисса.
Inforeactor передавал, что Эрмитаж расширил список категорий граждан, которые могут посещать музей бесплатно.