В Москве заработал образовательный проект «Музеемания»

В Москве стартовал образовательный проект «Музеемания», партнёрами которого стали Государственный исторический музей, Музеи Московского Кремля, ГМИИ имени Пушкина, Музей космонавтики и другие площадки. Об этом сообщает НСН.

В главном атриуме Центрального детского магазина на Лубянке будут проходить познавательные мастер-классы, выставки, лекции, концерты, литературные чтения.

«Я рада, что благодаря проекту «Музеемания» у нас есть возможность показать то, что обычно скрыто от взглядов посетителей, «приоткрыть дверь» в реставрационную мастерскую», — заявила гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Со своей стороны, директор Музея космонавтики Наталья Артюхина отметила, что их витрина посвящена покорению космоса и путешествиям на Луну.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области появится ещё один центр инновационного творчества «Изобретариум».