В Москве заработал образовательный проект «Музеемания»
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В главном атриуме Центрального детского магазина на Лубянке будут проходить познавательные мастер-классы, выставки, лекции, концерты, литературные чтения.
«Я рада, что благодаря проекту «Музеемания» у нас есть возможность показать то, что обычно скрыто от взглядов посетителей, «приоткрыть дверь» в реставрационную мастерскую», — заявила гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.
Со своей стороны, директор Музея космонавтики Наталья Артюхина отметила, что их витрина посвящена покорению космоса и путешествиям на Луну.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области появится ещё один центр инновационного творчества «Изобретариум».