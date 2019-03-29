В Подмосковье появится ещё один центр инновационного творчества «Изобретариум»

В Московской области появится ещё один центр инновационного творчества «Изобретариум». Его откроют в этом году в посёлке Чкаловский городского округа Щёлково, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

До начала осени планируется полностью завершить фасадные работы. Затем начнётся внутренняя отделка помещений.

В «Изобретариуме» будет музей и конференц-зал. Также предусмотрено обустройство отдельных классов по направлениям. Для кружка судомоделирования в клубе для детей и подростков разместят бассейн.

Центры «Изобретариум» в Подмосковье объединяют городские кружки и центры дополнительного образования.

Ранее Newinform сообщал, что в Санкт-Петербурге могут создать цифровую систему размещения детсадов, школ, учреждений здравоохранения и других объектов социальной инфраструктуры.