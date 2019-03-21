Пушкинский музей и Эрмитаж раскрыли детали грядущих выставок коллекций Щукина и Морозова

Руководство ГМИИ им. А.С. Пушкина и Государственного Эрмитажа в ходе пресс-конференции раскрыло подробности проектов, посвящённых коллекционерам Сергею Щукину и Ивану Морозову. Планируется, что обе выставки откроются в музеях летом 2019 года.

«В двух главных городах России, в Северной столице и в Москве, открываются выставки двух величайших коллекционеров XX века. В Москве мы покажем коллекцию Сергея Ивановича Щукина и расскажем историю его семьи. Его братья оказали большое влияние на формирование коллекции. Это будет огромная выставка, которая займёт пространство почти всего музея. Разного рода инсталляции, которые так или иначе связывают нас с выставкой Щукина, будут существовать всюду: и фасад, и Итальянский дворик — мы всё сделаем так, чтобы оно вело и аранжировало эту выставку. Мы хотим, чтобы сюда приехали все, кто любит импрессионизм», — заявила в ходе пресс-конференции директор Пушкинского музея Марина Лошак.

Выставка «Щукин. Биография коллекции» будет проходить в Пушкинском музее с 18 июня по 15 сентября 2019 года. На ней покажут экспонаты конца XIX — начала XX века, собранные семьёй мецената Сергея Щукина. В том числе работы Клода Моне, Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других.

По словам директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, «Танец» Матисса и ещё несколько полотен, возможно, в последний раз покидают Санкт-Петербург.

«Есть целый ряд вещей, которым уже противопоказано путешествовать. Но это такая важная выставка, на которую мы их отпускаем», — отметил Пиотровский.

В Эрмитаже тем временем (с 29 июня до 6 октября) будет работать выставка «Великие русские коллекционеры. Братья Морозовы».

Ранее «Известия» писали, что Пушкинский музей и Эрмитаж обменяются коллекциями для двух выставок.