Врач рассказал, как защититься от жары в Москве

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Кирилл Горшенин
Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал RT, как защитить себя от жары в городе.
Врач рассказал, как защититься от жары в Москве
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Если вы постоянно находитесь на открытом солнце и вынуждены передвигаться, нужно взять бутылку обычной воды и выпивать примерно 150 мл каждые 15 минут», — сказал он.

Водовозов добавил, что в закрытых помещениях необходима вентиляция. Он также отметил, что при жаре есть вероятность получить перегрев или тепловой удар.

«Одежда должна быть лёгкой, из «дышащих» тканей (хлопок, лён, мембранные материалы). Желателен головной убор, особенно для детей, так как они перегреваются гораздо быстрее», — заключил эксперт.

Ранее МЧС предупредило о сильной жаре в Москве с температурой до +31 °С.

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