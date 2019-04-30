В сети появился трейлер фильма «Соник в кино»

На YouTube-канале Paramount Pictures опубликован трейлер фильма «Соник в кино». Картина Джеффа Фаулера станет экранизацией игры Sonic the Hedgehog.

Согласно сюжету фильма, Соник оказывается в мире людей.

Вместе с офицером полиции Томом Вачовски (Джеймс Марсден) он попытается остановить доктора Роботника (Джим Керри) — учёного, который мечтает захватить Соника и использовать его силы для реализации своих коварных планов.

В начале апреля на официальном YouTube-аккаунте студии Marvel был размещён новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев— «Мстители: Финал».

Впоследствии стало известно, что в день премьеры картины в России — в понедельник, 29 апреля — ленту посмотрели 98% посетителей всех кинотеатров страны.