В сети появился трейлер фильма «Соник в кино»

Короткая ссылка
На YouTube-канале Paramount Pictures опубликован трейлер фильма «Соник в кино». Картина Джеффа Фаулера станет экранизацией игры Sonic the Hedgehog.
В сети появился трейлер фильма «Соник в кино»
  • © Paramount Pictures / YouTube

Согласно сюжету фильма, Соник оказывается в мире людей.

Вместе с офицером полиции Томом Вачовски (Джеймс Марсден) он попытается остановить доктора Роботника (Джим Керри) — учёного, который мечтает захватить Соника и использовать его силы для реализации своих коварных планов. 

В начале апреля на официальном YouTube-аккаунте студии Marvel был размещён новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев— «Мстители: Финал».

Впоследствии стало известно, что в день премьеры картины в России — в понедельник, 29 апреля — ленту посмотрели 98% посетителей всех кинотеатров страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить