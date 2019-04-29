В Москве прошла премьера фильма «Братство» Лунгина

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма «Братство» режиссёра Павла Лунгина, передаёт РИА Новости.

На премьере присутствовали в том числе актёры Леонид Ярмольник и Ингеборга Дапкунайте, режиссёр Карен Шахназаров, продюсер Александр Роднянский и другие.

«Давайте смотреть фильм, о котором столько спорили», — сказал Лунгин в преддверии показа.

В марте Лунгин назвал мракобесием призыв запретить показ «Братства» 9 мая.

Программный директор Московского международного кинофестиваля, кинокритик Кирилл Разлогов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг ленты.