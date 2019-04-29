В Москве прошла премьера фильма «Братство» Лунгина
- © Кадр из фильма "Братство"
На премьере присутствовали в том числе актёры Леонид Ярмольник и Ингеборга Дапкунайте, режиссёр Карен Шахназаров, продюсер Александр Роднянский и другие.
«Давайте смотреть фильм, о котором столько спорили», — сказал Лунгин в преддверии показа.
В марте Лунгин назвал мракобесием призыв запретить показ «Братства» 9 мая.
Программный директор Московского международного кинофестиваля, кинокритик Кирилл Разлогов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг ленты.