В Москве прошла премьера фильма «Братство» Лунгина

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В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма «Братство» режиссёра Павла Лунгина, передаёт РИА Новости.
В Москве прошла премьера фильма «Братство» Лунгина
  • © Кадр из фильма "Братство"

На премьере присутствовали в том числе актёры Леонид Ярмольник и  Ингеборга Дапкунайте, режиссёр Карен Шахназаров, продюсер Александр Роднянский и другие.

«Давайте смотреть фильм, о котором столько спорили», — сказал Лунгин в преддверии показа.

В марте Лунгин назвал мракобесием призыв запретить показ «Братства» 9 мая.

Программный директор Московского международного кинофестиваля, кинокритик Кирилл Разлогов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг ленты.

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