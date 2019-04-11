Программный директор ММКФ прокомментировал ситуацию с фильмом «Братство» Лунгина
- Кадр из фильма «Братство» / © Мастерская Павла Лунгина (2018)
«Я думаю, что фильм поменяли из-за протестов по поводу фильма «Братство». Поскольку ветераны Афганистана начали какое-то движение по этому поводу», — заявил Разлогов.
При этом он добавил, что считает картину «Братство» вполне нормальной.
«Но всегда есть кто-то недовольный, всегда участникам событий кажется, что их исказили», — отметил Разлогов.
По его словам, у ММКФ появилась возможность показать фильм о президенте СССР Михаиле Горбачёве.
«Приедет режиссёр, возможно, будет сам Михаил Сергеевич», — отметил он.
Как добавил Разлогов, если приедет Горбачёв, будет событие большого масштаба.