Программный директор ММКФ прокомментировал ситуацию с фильмом «Братство» Лунгина

Программный директор Московского международного кинофестиваля, кинокритик Кирилл Разлогов в беседе с НСН прокомментировал отмену показа фильма «Братство» Павла Лунгина. На закрытии будет представлена документальная лента Вернера Херцога и Андре Сингера «Встреча с Горбачёвым».

«Я думаю, что фильм поменяли из-за протестов по поводу фильма «Братство». Поскольку ветераны Афганистана начали какое-то движение по этому поводу», — заявил Разлогов.

При этом он добавил, что считает картину «Братство» вполне нормальной.

«Но всегда есть кто-то недовольный, всегда участникам событий кажется, что их исказили», — отметил Разлогов.

По его словам, у ММКФ появилась возможность показать фильм о президенте СССР Михаиле Горбачёве.

«Приедет режиссёр, возможно, будет сам Михаил Сергеевич», — отметил он.

Как добавил Разлогов, если приедет Горбачёв, будет событие большого масштаба.

Ранее была объявлена программа 41-го ММКФ.