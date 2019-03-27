Лунгин прокомментировал ситуацию с его фильмом «Братство»

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Режиссёр Павел Лунгин назвал мракобесием призыв запретить показ его фильма «Братство» о советских солдатах в Афганистане 9 мая.
Лунгин прокомментировал ситуацию с его фильмом «Братство»
  • РИА Новости

«Мракобесием для меня является только то, что сразу хочется запретить, сразу хочется разорвать, сразу хочется сделать так, чтобы никто не увидел», — приводит сайт радиостанции «Говорит Москва» слова Лунгина.

Он отметил, что «фильм делался с глубокой любовью и уважением к людям, которые воевали в Афганистане».

Ранее сенатор, ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов предложил запретить к показу 9 мая фильм «Братство» по причине «искажения истории» в картине.

В ноябре Лунгин заявил о намерении экранизировать автобиографический роман Евгении Гинзбург «Крутой маршрут» о жизни в лагерях.

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