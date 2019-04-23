Прокатчик назвал дату премьеры фильма Лунгина «Братство»
- Кадр из фильма «Братство» / © kinopoisk.ru
«Вечером 29 апреля состоится премьера военного триллера «Братство» (в кино с 10 мая 2019 года). Картину зрителям представит режиссёр Павел Лунгин», — приводит текст сообщения РИА Новости.
В марте Лунгин назвал мракобесием призыв запретить показ «Братства» 9 мая.
Он отметил, что фильм о советских солдатах, воевавших в Афганистане, «делался с глубокой любовью и уважением» к ним.
Программный директор Московского международного кинофестиваля, кинокритик Кирилл Разлогов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг картины.