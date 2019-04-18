Михалков назвал «Братство» Лунгина клишированным
- Кадр из фильма «Братство» / © Мастерская Павла Лунгина (2018)
«Мы получили большую, серьёзную просьбу от ветеранов Афганской войны... Это был крик души, их эта картина оскорбила», — заявил Михалков в ходе пресс-брифинга, приуроченного к открытию фестиваля.
По его словам, брать на себя ответственность и показывать спорный фильм нужно, если картина того стоит, однако с «Братством» ситуация обстоит иначе.
«На мой взгляд (это моя личная точка зрения), это довольно среднее, из клише сотканное произведение, основа которого — фетиш представлений об Афганской войне так, как её представляли авторы. Фестиваль, члены комиссии, все остальные не сочли качество этого фильма (достаточным. — RT) для того, чтобы из-за него ломать копья, биться и тем самым поднимать его рейтинг», — отметил режиссёр.
Он добавил, что «Братство» не лучшая картина Лунгина, а потому её решено было заменить на ленту о Михаиле Горбачёве.
Ранее программный директор ММКФ кинокритик Кирилл Разлогов прокомментировал НСН отмену показа фильма «Братство».