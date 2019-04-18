Михалков назвал «Братство» Лунгина клишированным

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Режиссёр Никита Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.
Михалков назвал «Братство» Лунгина клишированным
  • Кадр из фильма «Братство» / © Мастерская Павла Лунгина (2018)

«Мы получили большую, серьёзную просьбу от ветеранов Афганской войны... Это был крик души, их эта картина оскорбила», — заявил Михалков в ходе пресс-брифинга, приуроченного к открытию фестиваля.

По его словам, брать на себя ответственность и показывать спорный фильм нужно, если картина того стоит, однако с «Братством» ситуация обстоит иначе.

«На мой взгляд (это моя личная точка зрения), это довольно среднее, из клише сотканное произведение, основа которого — фетиш представлений об Афганской войне так, как её представляли авторы. Фестиваль, члены комиссии, все остальные не сочли качество этого фильма (достаточным. — RT) для того, чтобы из-за него ломать копья, биться и тем самым поднимать его рейтинг», — отметил режиссёр.

Он добавил, что «Братство» не лучшая картина Лунгина, а потому её решено было заменить на ленту о Михаиле Горбачёве.

Ранее программный директор ММКФ кинокритик Кирилл Разлогов прокомментировал НСН отмену показа фильма «Братство». 

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