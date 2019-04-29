Быков рассказал о своём самочувствии

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Российский писатель Дмитрий Быков в беседе с РИА Новости рассказал о своём самочувствии и творческих планах.
Быков рассказал о своём самочувствии
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Чувствую себя хорошо, меня уже выписали из больницы несколько дней назад. Вы меня застали за работой над очерком о Николае Эрдмане», — отметил он.

Быков также уточнил, что читать лекции он продолжит после майских праздников.

17 апреля стало известно о госпитализации писателя в Уфе. Некоторое время он находился в состоянии медицинского сна.

Впоследствии Быкова перевезли в Москву, где перевели на самостоятельное дыхание.

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