Быков надеется «вернуться в строй» как можно скорее

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Писатель Дмитрий Быков в своём Instagram сообщил, что надеется вернуться к работе в ближайшее время.
Быков надеется «вернуться в строй» как можно скорее
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Страшно благодарен врачам и всем, кто писал, звонил, передавал слова поддержки. Надеюсь вернуться в строй как можно скорее... Нас ждут великие дела, не сомневайтесь!» — говорится в тексте.

Ранее супруга писателя Ирина Лукьянова сообщила, что Быков начал дышать самостоятельно

17 апреля стало известно о госпитализации писателя в Уфе. По некоторым данным, у него мог быть инсульт. Впоследствии специалисты диагноз не подтвердили.

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