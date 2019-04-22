Быков надеется «вернуться в строй» как можно скорее

Писатель Дмитрий Быков в своём Instagram сообщил, что надеется вернуться к работе в ближайшее время.

«Страшно благодарен врачам и всем, кто писал, звонил, передавал слова поддержки. Надеюсь вернуться в строй как можно скорее... Нас ждут великие дела, не сомневайтесь!» — говорится в тексте.

Публикация от Дмитрий Быков (@dmi_bykov) 22 Апр 2019 в 5:00 PDT

Ранее супруга писателя Ирина Лукьянова сообщила, что Быков начал дышать самостоятельно.

17 апреля стало известно о госпитализации писателя в Уфе. По некоторым данным, у него мог быть инсульт. Впоследствии специалисты диагноз не подтвердили.