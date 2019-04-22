Быков надеется «вернуться в строй» как можно скорее
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- РИА Новости
«Страшно благодарен врачам и всем, кто писал, звонил, передавал слова поддержки. Надеюсь вернуться в строй как можно скорее... Нас ждут великие дела, не сомневайтесь!» — говорится в тексте.
Ранее супруга писателя Ирина Лукьянова сообщила, что Быков начал дышать самостоятельно.
17 апреля стало известно о госпитализации писателя в Уфе. По некоторым данным, у него мог быть инсульт. Впоследствии специалисты диагноз не подтвердили.