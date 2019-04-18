Скворцова рассказала о состоянии Дмитрия Быкова
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- РИА Новости
«Быков находится в стабильно тяжёлом состоянии, гемодинамически стабилен. За ночь его состояние не ухудшилось», — цитирует её ТАСС.
По словам Скворцовой, состояние Быкова обусловлено декомпенсацией хронического
заболевания.
В настоящее время наблюдение за писателем ведут главные внештатные специалисты Минздрава.
Ранее стало известно, что медики из столичного госпиталя имени Бурденко вылетят в Уфу для определения плана лечения Быкова.
17 апреля жена писателя Ирина Лукьянова в беседе с телеканалом «360» рассказала, что её супруг находится в состоянии медицинского сна.