Скворцова рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

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Врачи оценивают состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, как стабильно тяжёлое. Об этом рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Скворцова рассказала о состоянии Дмитрия Быкова
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Быков находится в стабильно тяжёлом состоянии, гемодинамически стабилен. За ночь его состояние не ухудшилось», — цитирует её ТАСС. 

По словам Скворцовой, состояние Быкова обусловлено декомпенсацией хронического 
заболевания.

В настоящее время наблюдение за писателем ведут главные внештатные специалисты Минздрава.

Ранее стало известно, что медики из столичного госпиталя имени Бурденко вылетят в Уфу для определения плана лечения Быкова.

17 апреля жена писателя Ирина Лукьянова в беседе с телеканалом «360» рассказала, что её супруг находится в состоянии медицинского сна.

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