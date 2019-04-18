Скворцова рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

Врачи оценивают состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, как стабильно тяжёлое. Об этом рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Быков находится в стабильно тяжёлом состоянии, гемодинамически стабилен. За ночь его состояние не ухудшилось», — цитирует её ТАСС.

По словам Скворцовой, состояние Быкова обусловлено декомпенсацией хронического

заболевания.

В настоящее время наблюдение за писателем ведут главные внештатные специалисты Минздрава.

Ранее стало известно, что медики из столичного госпиталя имени Бурденко вылетят в Уфу для определения плана лечения Быкова.

17 апреля жена писателя Ирина Лукьянова в беседе с телеканалом «360» рассказала, что её супруг находится в состоянии медицинского сна.