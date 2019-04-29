Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.

Как пишет «Российская газета», в Москве 1 мая осадков не ожидается, будет ясно: температура ночью -3...+2 °С, днём +14…+16 °С. 2 мая будет облачно, возможны небольшие дожди, ночью +3…+5 °С, днём +12…+14 °С.

С 3 мая, по прогнозу синоптиков, начнётся потепление: днём +15…+20 °С, с 4 мая ночи будут уже тёплые — температура повысится до +5…+10 °С, днём +18…+20 °С.

Как отмечается, в большинстве регионов Центральной России в первые длинные выходные преобладающая температура составит +17…+19 °С, на северо-западе по ночам +1…+6 °С, днём +12…+17 °С.

При этом указывается, что настоящая летняя погода придёт на юг России, где днём в основном воздух будет прогреваться до +21…+26 °С. В Сочи +19…+24 °С, в Ялте +22 °С.

Жителей Урала до 4 мая преимущественно ожидает холодная погода: днём максимум +7…+10 °С. С 5 мая температура повысится до +20 °С.

На юге Сибири без осадков, ночью -3…+2 °С, днём до +10 °С, с 5 мая повышение до +15 °С. На юге Дальнего Востока, во Владивостоке, до +15 °С.

Подчёркивается, что серьёзных заморозков нигде не ожидается.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что ночная температура в Московском регионе в начале недели может опуститься ниже 0 °С.

При этом, как ожидают синоптики, к концу первых майских праздников в Москве потеплеет до +20 °С.