В Москве к концу первых майских праздников может потеплеть до +20 °С

Синоптики прогнозируют, что к концу первых майских праздников в Москве потеплеет до +20 °С. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«До конца апреля мы будем находиться во власти холодного антициклона, температурный режим будет отставать от нормы почти на 4 °С», — сказала синоптик.

По её словам, май в столице начнётся с сухой и солнечной погоды, однако уже во второй половине недели придут дожди.

«Во второй половине недели, начиная с 2 мая, атмосферные процессы изменятся, начнёт сказываться влияние циклона... Он принесёт с собой порцию тёплого и влажного воздуха. Поэтому возрастёт вероятность дождей, но при этом ночи станут теплее, заморозки минуют, и к концу выходных ночные температуры повысятся до +3...+8 °С, а в дневные часы потеплеет до +15...+20 °С», — отметили в центре погоды.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России сообщила, что в Москве в понедельник, 29 апреля, ожидается до +10 °С.