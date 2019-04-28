Синоптики предупредили о ночных заморозках в Московском регионе

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ночная температура в начале предстоящей недели опустится ниже 0 °С в Московском регионе.

«В начале следующей недели мы будем находиться под влиянием антициклона и переменной облачности; без осадков. Температура в ночные часы 29 апреля составит около 0 °С, по области до -3 °С, заморозки», — приводит его слова РИА Новости.

По словам синоптика, в ночное время 30 апреля в Москве ожидается от 0 °С до +2 °С, в Подмосковье до -2 °С. В среду, 1 мая, ночные показатели составят +1...-3 °С в Москве, по области -1...+4 °С.

Ранее, как сообщало URA.RU, синоптики прокомментировали появление снега в Екатеринбурге в апреле.

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ожидать в столице в выходные и в начале следующей недели.