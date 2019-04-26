Стала известна причина смерти Быстрицкой

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Директор Малого театра Тамара Михайлова в беседе с РИА Новости рассказала, от чего скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
Стала известна причина смерти Быстрицкой
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Сегодня в больнице в реанимации после тяжёлой, продолжительной болезни скончалась звезда театра и кино Элина Быстрицкая», — отметила она.

Как уточняет сайт kp.ru, незадолго до смерти актриса потеряла зрение и способность двигаться.

О произошедшем стало известно утром 26 апреля. Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни.

Актёр Владимир Носик в беседе с ФАН назвал смерть артистки большой потерей.

Быстрицкая известна ролями в культовых советских фильмах «Тихий Дон», «Добровольцы», «Неоконченная повесть» и других. 

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