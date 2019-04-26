«Красивая, талантливая, удивительно упорная женщина»: ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая

В Москве в возрасте 91 года скончалась актриса Элина Быстрицкая. Она прославилась на весь Советский Союз, когда на экраны вышла эпопея Сергея Герасимова «Тихий Дон» по роману Михаила Шолохова. В этом фильме Быстрицкая исполнила роль казачки Аксиньи Астаховой. Среди других известных картин с её участием — «Добровольцы», «Всё остаётся людям» и «Негасимое пламя». Позднее Быстрицкая практически перестала сниматься в кино, сосредоточившись на театральной карьере. С 1958 года она служила в Малом театре.

В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Малого театра. Уточняется, что в последние годы Быстрицкая тяжело болела.

По предварительным данным, прощание с актрисой состоится 29 апреля, церемония пройдёт в Малом театре. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище. Глава комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов заявил, что необходимо увековечить память о народной артистке.

«Обязательно можно и даже нужно сделать памятную табличку, то, что коллеги предложат наверняка её из Малого театра, это будет обязательно сделано и поддержано», — цитирует Герасимова РИА Новости.

Между тем общественные и культурные деятели выражают соболезнования в связи со смертью Быстрицкой.

«Это действительно печальная новость. Бывают актёры одной роли в силу разных обстоятельств. У Элины Авраамовны тоже, казалось бы, была одна самая заметная. Но, в отличие от многих, она сыграла ещё много ролей в театре и в кино. Это большая потеря. Есть люди, которые, когда присутствуют, значит есть время. А когда их нет, значит время ушло», — сказал в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко.

Невосполнимой потерей уход из жизни народной артистки СССР назвал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Депутат отметил талант и человеческие качества Быстрицкой.

«Элина Быстрицкая обладала редким талантом и мастерством передавать всю глубину человеческих чувств, переживаний, решительностью и твёрдостью характера, которые проявились ещё в юности — во время работы в госпитале в годы Великой Отечественной войны. Несколько поколений зрителей восхищаются её игрой в «Тихом Доне», которая до сих пор остаётся эталоном исполнения роли Аксиньи», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Актриса Людмила Хитяева, которая сыграла в «Тихом Доне» роль Дарьи, жены Петра Мелехова, рассказала о совместной работе с Быстрицкой.

«Мы вместе работали над большой картиной «Тихий Дон». Мы много говорили про жизнь, Элина была в прекрасной форме. Её душу спасал театр, она тогда ещё работала в Малом театре. Каждому природа даёт фору в жизни, у каждого свой счёт. Элина дожила до мощной даты. Конечно, это горько, все мы уходим», — рассказала Хитяева в беседе с RT.

Коллеги артистки вспоминают Быстрицкую как сильную духом женщину.

«Она прожила очень достойную и красивую жизнь. Она замечательный, чудесный человек. Красивая женщина, талантливая, удивительно упорная, с удивительным характером. На протяжении многих лет мы были партнёрами на сцене, у нас были дружеские, очень хорошие отношения. Последний раз она играла со мной несколько лет назад в спектакле «Любовный круг», — рассказал в беседе с RT актёр Борис Клюев.

Ветеран Великой Отечественной

Элина Быстрицкая родилась в Киеве в семье врача 4 апреля 1928 года. Во время Великой Отечественной войны их семью эвакуировали в Астрахань. Быстрицкая училась там в школе и параллельно посещала курсы медицинских сестёр. Уже в 13 лет она устроилась санитаркой в передвижной эвакогоспиталь. После войны девушка поступила в Нежинскую акушерско-фельдшерскую школу. Там она начала посещать драмкружок. В конце 1940-х Быстрицкая стала студенткой Киевского театрального института.

Государственный академический Малый театр. Пьеса Максима Горького "Старик". Сцена из спектакля. Софья Марковна - народная артистка РСФСР Элина Быстрицкая, Старик - народный артист СССР Петр Константинов

РИА Новости

© Александр Гладштейн

После института Быстрицкую приняли в труппу Вильнюсского драмтеатра — там она прослужила три сезона, вплоть до 1956 года. Затем актриса переехала в столицу и устроилась в Московский драматический театр им. Пушкина. С 1958-го Элина Авраамовна служила в Малом театре. В числе самых известных спектаклей с её участием — «Горе от ума», «Маскарад», «Без вины виноватые», «Дядюшкин сон» и «На всякого мудреца довольно простоты».

Мечтала сыграть Аксинью



Играть в кино Быстрицкая начала ещё будучи студенткой Киевского театрального института. В кино она дебютировала в 1950 году, снявшись в картине «В мирные дни».

Следующие ленты с участием Быстрицкой вышли в прокат в 1954—1955 годах («Богатырь» идёт в Марто» и «Неоконченная повесть»).

Тогда же, в 1955-м, Быстрицкая в составе официальной делегации отправилась во Францию на Неделю советского кино. В Париже она узнала о начале съёмок фильма по роману Михаила Шолохова «Тихий Дон».

На тот момент режиссёр Сергей Герасимов искал актрису на роль Аксиньи, на которую уже пробовалась Нонна Мордюкова. Быстрицкая мечтала сыграть Аксинью ещё со студенческих лет. Ей повезло — её кандидатуру утвердил сам автор романа Михаил Шолохов.

Кадр из художественного фильма «Тихий Дон»

РИА Новости

© В. Кузин

«Это правда, что я со студенческих лет очень хотела сыграть Аксинью. Не совсем правда, что она мне не давалась. Просто педагоги старались меня ориентировать на амплуа лирической героини, а меня всегда больше привлекали характерные образы, и я, конечно, благодарна судьбе, Сергею Аполлинариевичу Герасимову и самому Михаилу Шолохову за то, что получила возможность воплотить Аксинью и, как показало время, неплохо справилась с этой задачей», — позднее рассказывала актриса.

Вскоре последовали роли в таких картинах, как «Добровольцы», «Всё остаётся людям», «Дачники» и «Негасимое пламя», а в 1970-х актриса практически перестала сниматься в кино, сосредоточившись на работе в театре. На экраны она вернулась в начале 1990-х.

За вклад в театральное и киноискусство Элина Быстрицкая была удостоена ряда наград и премий, в числе которых орден «За заслуги перед Отечеством», премия «Триумф», а также звание народной артистки СССР.