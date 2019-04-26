Умерла актриса Элина Быстрицкая
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«Элина Авраамовна скончалась», — заявили в театре.
Отмечается, что время и место прощания будут названы позднее.
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая отметила 4 апреля своё 91-летие. Актриса сыграла в культовых советских фильмах «Тихий Дон», «Добровольцы», «Всё остаётся людям» и многих других. Быстрицкая служила в Малом театре с 1958 года.
В октябре 2018 года президент России Владимир Путин наградил Элину Быстрицкую орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.