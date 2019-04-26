Умерла актриса Элина Быстрицкая

Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Малого театра.

«Элина Авраамовна скончалась», — заявили в театре.

Отмечается, что время и место прощания будут названы позднее.

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая отметила 4 апреля своё 91-летие. Актриса сыграла в культовых советских фильмах «Тихий Дон», «Добровольцы», «Всё остаётся людям» и многих других. Быстрицкая служила в Малом театре с 1958 года.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин наградил Элину Быстрицкую орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.