Умерла актриса Элина Быстрицкая

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RT
Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Малого театра.
Умерла актриса Элина Быстрицкая
  • © РИА Новости

«Элина Авраамовна скончалась», — заявили в театре.

Отмечается, что время и место прощания будут названы позднее.

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая отметила 4 апреля своё 91-летие. Актриса сыграла в культовых советских фильмах «Тихий Дон», «Добровольцы», «Всё остаётся людям» и многих других. Быстрицкая служила в Малом театре с 1958 года.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин наградил Элину Быстрицкую орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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