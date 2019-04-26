Дальневосточных косаток могут включить в Красную книгу в 2019 году
- © pixabay.com
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы в этом году должны Красную книгу доработать и доделать. Я такую цель поставил, и мы к ней идём», — заявил он.
При этом агентство уточняет, что в 2018 году в новую редакцию Красной книги Камчатского края были внесены плотоядные косатки.
Ранее специалисты рассказали о состоянии косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме» в Приморском крае.
В свою очередь, замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии по науке Вячеслав Бизиков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.