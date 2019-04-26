Дальневосточных косаток могут включить в Красную книгу в 2019 году

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Глава Министерства природы Дмитрий Кобылкин заявил, что дальневосточных косаток могут включить в Красную книгу России в текущем году.
Дальневосточных косаток могут включить в Красную книгу в 2019 году
  • © pixabay.com

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы в этом году должны Красную книгу доработать и доделать. Я такую цель поставил, и мы к ней идём», — заявил он.

При этом агентство уточняет, что в 2018 году в новую редакцию Красной книги Камчатского края были внесены плотоядные косатки.

Ранее специалисты рассказали о состоянии косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме» в Приморском крае.

В свою очередь, замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии по науке Вячеслав Бизиков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.

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