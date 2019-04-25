Эксперт прокомментировал ситуацию в «китовой тюрьме» в Приморье
- РИА Новости
По словам эксперта, у двух белух выявлены раны.
«У одной специалисты обнаружили некроз тканей, у другой — отморожение. Однако в ходе исследования выяснилось, что генерализации поражений не было», — рассказал он.
Как добавил Бизиков, обеим белухам прописали антибиотики.
Ранее сообщалось, что команда французского океанолога Жан-Мишеля Кусто подготовила рекомендации по реабилитации и выпуску косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средней в Приморском крае.