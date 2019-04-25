Эксперт прокомментировал ситуацию в «китовой тюрьме» в Приморье

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Замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии по науке Вячеслав Бизиков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию в «китовой тюрьме» в Приморье.
Эксперт прокомментировал ситуацию в «китовой тюрьме» в Приморье
  • РИА Новости

По словам эксперта, у двух белух выявлены раны.

«У одной специалисты обнаружили некроз тканей, у другой — отморожение. Однако в ходе исследования выяснилось, что генерализации поражений не было», — рассказал он.

Как добавил Бизиков, обеим белухам прописали антибиотики.

Ранее сообщалось, что команда французского океанолога Жан-Мишеля Кусто подготовила рекомендации по реабилитации и выпуску косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средней в Приморском крае.

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